De rechtbank in Amsterdam heeft de vrouw die in 2016 haar overleden baby in Amsterdam heeft achtergelaten woensdag vrijgesproken van het moedwillig willen verbergen van het lichaam van de jongen.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vijftien maanden cel, waarvan vijf voorwaardelijk, tegen de moeder geëist. Ook moest ze verplicht worden behandeld.

De inmiddels 27-jarige vrouw zegt dat ze juist wilde dat haar kind een fatsoenlijke begrafenis zou krijgen. Daarom had ze de baby in een sporttas gestopt en naast een fietspad in het Sloterpark gelegd. Ze hoopte dat het lichaam snel ontdekt zou worden.

De tas met daarin de overleden jongen werd echter pas in juni 2016 gevonden door een voorbijganger, terwijl het kind volgens het OM vermoedelijk begin april van dat jaar is geboren.

De rechtbank noemt de actie van de vrouw "verontrustend en verdrietig, maar niet strafbaar". Mede doordat de tas op een vrij zichtbare plaats is achtergelaten, concludeert de rechtbank dat de vrouw het lichaam niet wilde verbergen.

Dat er sporen van water zijn gevonden in de tas, is onvoldoende bewijs dat deze in het water is gegooid.

"Wat de rechtbank wel kan vaststellen is dat zowel de plek die de moeder heeft aangewezen als de uiteindelijke vindplaats van de tas, redelijk goed zichtbaar zijn vanaf het pad of het daar gelegen uitkijkpunt", aldus de rechtbank.

Doodsoorzaak kind niet meer vast te stellen

Waaraan het kind is overleden, was niet meer vast te stellen. Volgens de moeder leefde de jongen al niet meer bij de geboorte.

De identiteit van de moeder werd pas in juni 2018 achterhaald na het verhoor van de vader van het kind. Die kwam in beeld na een DNA-verwantschapsonderzoek.

De vrouw hield haar zwangerschap geheim uit angst voor de reactie van haar familie. De vader had laten weten niks met het kind te maken te willen hebben. Later zei de man tegen de politie dat hij aanvankelijk dacht dat het om een grap ging.

De vrouw was woensdag niet aanwezig in de rechtszaal.