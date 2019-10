De Amerikaanse James B. chatte volgens justitie al sinds januari via Facebook en het online paardenspel Star Stable met een twaalfjarig meisje uit Rotterdam, zo blijkt woensdag uit de eerste niet-inhoudelijke zitting in de zaak. De man wordt verdacht van het misbruiken van het kind in een Rotterdams hotel, waar hij met haar had afgesproken.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) chatte de vijftigjarige B. in het paardenspel zowel in een openbare chatroom als privé met het slachtoffer.

In die privégesprekken zou hij expliciete seksuele opmerkingen hebben gemaakt, terwijl hij volgens de officier van justitie "vanaf het begin op de hoogte was van haar leeftijd".

Uit onderzoek is gebleken dat B. op 27 juni landde op Schiphol en vervolgens naar Rotterdam reisde om hier in te checken in een hotel. Daarna, zo schetst de officier van justitie, heeft hij het meisje ontmoet op station Rotterdam Centraal. Hij zou haar daar een kamerpas en zijn kamernummer hebben gegeven.

In de hotelkamer zou verregaand seksueel misbruik hebben plaatsgevonden. De officier van justitie beschrijft dat er DNA van het meisje is aangetroffen op het lichaam van de verdachte.

Verdachte ontkent seksueel misbruik meisje

B. ontkent dat hij het kind heeft misbruikt. Zijn advocaat Marijn Landsman pleitte er daarom voor om de voorlopige hechtenis van B. te schorsen. Dit is door de rechtbank in Rotterdam afgewezen, omdat er nog altijd ernstige bezwaren zijn.

Zo wijst de rechtbank op de chatgesprekken, die volgens het OM "over langere tijd hebben plaatsgevonden". "Het lijkt dus geen spontane beslissing te zijn geweest."

Overigens heeft een volwassen Nederlandse vrouw onlangs aangifte tegen B. gedaan. Ze zegt negentien jaar geleden door hem te zijn verkracht. Het onderzoek hiernaar loopt nog.

Moeder sloeg alarm toen kind niet thuiskwam

In de middag van die bewuste 27 juni sloeg de moeder van het meisje alarm toen haar dochter niet thuiskwam na school. De politie schaalde groots op en liet een AMBER Alert uitgaan met het signalement van het meisje.

In de avond van 28 juni ontdekten de agenten het meisje en B. in de hotelkamer. De verdachte heeft sindsdien vastgezeten.

De familie van het meisje heeft de pers uit privacyoverwegingen verzocht haar naam niet meer te noemen. De zaak gaat op 5 december verder met een niet-inhoudelijke zitting.