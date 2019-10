Op de tweede dag van het klimaatprotest van Extinction Rebellion verzamelden zich dinsdag honderden betogers op de Zuidas en in het Vondelpark in Amsterdam. Ook voerde een groep van circa zestig klimaatactivisten actie voor het hoofdkantoor van Nuon Vattenfall.

De klimaatactie van dinsdag is gericht op het bedrijfsleven, liet de actiegroep eerder weten in een schriftelijke verklaring.

"Met deze acties vragen we bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan. Maar vooral roepen we de overheid op om op te komen voor de belangen van haar burgers in plaats van voor die van het bedrijfsleven."

Klimaatactivisten hadden een 'klimaatkamp' opgezet in het Vondelpark. Vervolgens vertrokken ze naar de Zuidas, waar ze ingang tot het gebouw van ABN AMRO blokkeerden. Ook plakten ze zich met lijm vast aan het gebouw en aan de grond.

Ze droegen borden met leuzen als "Banks, invest green!" en "Good planets are hard to find".

De burgemeester van Amsterdam Femke Halsema gaf de politie rond 15.45 uur de opdracht om de demonstranten te verdrijven van de Zuidas en uit het Vondelpark. De activisten mochten hun actie voortzetten op het Museumplein. Mensen die niet zelfstandig vertrokken, liepen het risico te worden aangehouden.

De politie arresteerde op de Zuidas in totaal veertig demonstranten.

Demonstratie Nuon Vattenfall

Vervolgens kwamen zo'n zestig betogers bijeen bij het hoofdkantoor van Nuon Vattenfall in Amsterdam-Zuidoost. Ook daar lijmden ze zichzelf vast aan het gebouw en deden de betogers een zogeheten 'die-in', waarbij ze plat op de grond gaan liggen en doen alsof ze dood zijn.

De operationeel directeur van Nuon Vattenfall Martijn Hagens heeft drie kwartier gesproken met enkele activisten. "Wij staan sympathiek tegenover hun acties, want we hebben zelf ook ook het doel de klimaatimpact te verminderen."

Uiteindelijk zijn de betogers zelf rond 21.30 uur vertrokken en hebben ze zich weer in het Vonderpark verzameld.

Maandag negentig activisten opgepakt

Maandag blokkeerden honderden klimaatactivisten de Stadhouderskade, ondanks een verbod van de gemeente. De politie spoorde de actievoerders aan om te vertrekken. Toen een aantal mensen hier geen gehoor aan gaf, gingen agenten over tot arrestaties.

In totaal pakte de politie maandag ongeveer negentig activisten op. Inmiddels is iedereen weer vrijgelaten. Het merendeel van de arrestanten is met een boete heengezonden.