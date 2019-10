In de eerste twee maanden sinds de ingang van het 'appverbod' zijn in totaal 9.248 fietsers bekeurd voor het gebruik van een telefoon tijdens het fietsen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid dinsdag.

Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk verboden elektronische apparaten zoals mobiele telefoons vast te houden tijdens het fietsen. Dit verbod is bekend komen te staan als het appverbod.

De boete bedraagt 95 euro. Het bedrag is afgestemd op andere boetes die fietsers kunnen krijgen. Wie door rood fietst, moet bijvoorbeeld ook al 95 euro betalen.

Omdat de wet het vasthouden van een telefoon verbiedt, kan je ook beboet worden als je het toestel ongebruikt in een hand houdt. Fietsers moeten een telefoon wegstoppen in een broek- of jaszak, of in een tas.

Sinds 2002 is het al verboden om een mobiele telefoon vast te houden bij het besturen van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig. In 2009 werd dit verbod uitgebreid naar snorfietsers. De fiets werd echter nooit in de wet betrokken, omdat de kans op serieuze ongelukken klein was door de lage snelheid.

Volgens minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid is de situatie inmiddels veranderd. Het is op fietspaden drukker geworden en snelheidsverschillen zijn groter door de opkomst van de elektrische fiets. Daarnaast zouden we steeds vaker op onze telefoon kijken door sociale media.