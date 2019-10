Komend weekend kan de temperatuur voor het eerst deze maand stijgen tot 20 graden of meer. Dat komt doordat een zuidelijke wind met zachtere lucht over het land gaat stromen, meldt Weerplaza dinsdag.

Het weerbureau verwacht dat het zaterdag in het midden en zuiden zaterdag grotendeels droog blijft. Daar is het ook het meest zonnig. In Limburg kan het zelfs 21 of 22 graden worden. In het noorden kan bewolking roet in het eten gooien en blijft het kwik steken op 19 graden. Ook is er kans op lichte regen of motregen.

Zondag is het opnieuw vrij warm met temperaturen tussen de 19 en 22 graden. In de loop van de dag neemt de kans op buien in het hele land echter toe.

De hoogst gemeten temperatuur tot nu toe deze maand was volgens Weerplaza op 1 oktober. In De Bilt werd het toen 18,3 graden. Gemiddeld is het 15 graden begin oktober.

Tot het weekend komen er nog genoeg buien aan. Volgens de weermodellen gaat er tussen woensdag en vrijdag tussen de 10 en 30 millimeter aan regen vallen. De buien zijn het actiefst in de kustgebieden. De temperatuur ligt woensdag en donderdag rond de 14 graden. Vanaf vrijdag wordt het warmer.