De Mobiele Eenheid (ME) is dinsdagmiddag overgegaan tot arrestaties bij een klimaatprotest van actiegroep Extinction Rebellion op de Zuidas in Amsterdam. Hoeveel mensen er precies zijn gearresteerd, is volgens een politiewoordvoerder nog onduidelijk.

Sinds ongeveer het middaguur blokkeren zo'n vijftig klimaatactivisten de toegang tot het gebouw van de ABN Amro op de Zuidas. Een enkeling heeft zich met lijm vastgeplakt aan de grond en aan de muur van het bankgebouw.

De activisten dragen borden met leuzen als: 'Banks, invest green!' en 'Good planets are hard to find'. Ook houden de betogers een zogeheten 'die-in', waarbij ze plat op de grond gaan liggen en doen alsof ze dood zijn.

De Mobiele Eenheid (ME) is massaal aanwezig op het Gustav Mahlerplein.

Rond 15.45 uur gaf de burgemeester van Amsterdam Femke Halsema de politie de opdracht om de demonstranten te verdrijven. De activisten mogen hun protestactie voortzetten op het Museumplein. Mensen die niet zelfstandig vertrekken, worden aangehouden.

Extinction Rebellion protesteert ook in Vondelpark

Ook in het Vondelpark protesteren dinsdag zo'n 250 klimaatactivisten. Hoewel zij van plan waren om meerdere dagen in het park te verblijven, moeten ook zij vertrekken van de politie.

De protestactie van Extinction Rebellion beperkt zich dinsdag mogelijk niet tot het Vondelpark en de Zuidas. Uit voorzorg is de politie ook uitgerukt naar de Shell op de Grasweg in Amsterdam-Noord en station Bijlmer Arena.

Actie is gericht op bedrijfsleven

De klimaatactie van dinsdag is gericht op het bedrijfsleven, liet de actiegroep eerder weten in een schriftelijke verklaring.

"Met deze acties vragen we bedrijven hun verantwoordelijkheid te nemen om klimaatopwarming tegen te gaan. Maar vooral roepen we de overheid op om op te komen voor de belangen van haar burgers in plaats van voor die van het bedrijfsleven."

Maandag blokkeerden activisten Stadhouderskade

Op maandag voerde de actiegroep ook actie in Amsterdam. Zo'n 390 klimaatactivisten blokkeerden de Stadhouderskade, ondanks een verbod van de gemeente.

De politie spoorde de actievoerders aan om te vertrekken. Toen een aantal mensen hier geen gehoor aan gaf, gingen agenten over tot arrestaties.

In totaal werden negentig activisten opgepakt. Zij zijn allemaal weer vrij en het merendeel van hen kreeg een boete.

De situatie was tijdens de demonstratie redelijk rustig omdat de demonstranten geen geweld gebruikten, zei een politiewoordvoerder in gesprek met NU.nl. Er waren dan ook geen noemenswaardige incidenten.