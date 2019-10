Twee Nederlandse bedrijven hebben mogelijk met listeria besmet vlees ontvangen uit Duitsland, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) dinsdag. Beide ondernemingen zijn op de hoogste gesteld en moeten de producten terugroepen.

De productie van het Duitse Wilke Waldecker kwam woensdag vanwege een listeriabesmetting stil te liggen. De toezichthouder in het land deed vervolgens diverse meldingen bij een Europees waarschuwingssysteem, omdat het bedrijf ook producten exporteerde.

Diezelfde dag werd bekend dat zeker één Nederlands bedrijf klant was van Wilke Waldecker. Dat was 2 Brüder in Venlo. Nadat bevestigd werd dat deze supermarkt mogelijk met listeria besmet vlees verkocht, is het bedrijf gestart met een terugroepactie voor twee producten.

"Het ging om pizza salami en de rookworsten", vertelt een woordvoerder van de supermarkt. "In een later stadium hebben we alles van Wilke uit ons assortiment gehaald."

Niet drie maar twee andere bedrijven getroffen

De NVWA maakte maandagavond bekend dat meldingen waren binnengekomen over twee andere Nederlandse bedrijven die vlees hadden ontvangen van Wilke Waldecker. Uit nader onderzoek blijkt dat een van die bedrijven Belgisch is.

Het andere bedrijf is door de NVWA op de hoogte gesteld. Om welk bedrijf het gaat, kan een woordvoerder niet zeggen. Ze kan alleen vertellen dat dinsdagochtend een inspecteur is gestuurd. Deze moet controleren of het bedrijf een terugroepactie is gestart.

"De verantwoordelijkheid voor de terugroepacties ligt in de keten zelf", benadrukt de zegsvrouw. "Eerst de producent en dan de volgende schakels, bijvoorbeeld groothandels en supermarkten."

Twee doden door eten besmet vlees

Voor zover bekend zijn in Duitsland twee personen overleden na het eten van besmet vlees. Zo'n veertig andere mensen zouden mogelijk door de listeriabacterie ziek zijn geworden, aldus de Duitse gezondheidsautoriteiten.

In Nederland zijn in de afgelopen twee jaar drie personen om het leven gekomen door met listeria besmet vlees. Een vierde persoon heeft een miskraam gehad. Het viertal had vleeswaren gegeten van de Nederlandse producent Offerman.

Dit bedrijf leverde vleeswaren aan onder meer Jumbo, Aldi en Sligro. Uit een inventarisatie van de NVWA blijkt dat zeker negenduizend bedrijven getroffen zijn. De verwachting is dat het aantal bedrijven de komende dagen verder zal oplopen.