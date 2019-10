De vijftigjarige Amerikaan James B. staat woensdag in een eerste niet-inhoudelijke zitting voor de rechtbank in Rotterdam op verdenking van het misbruiken van een twaalfjarig meisje. Het Openbaar Ministerie (OM) vervolgt hem daarnaast voor het onttrekken van het meisje aan het ouderlijk gezag. Wat weten we tot nu toe over de zaak?

De moeder van het meisje slaat op donderdag 27 juni om 15.00 uur alarm als haar kind na school niet thuiskomt.

Al snel blijkt dat het meisje rond het middaguur is vertrokken met de smoes dat ze een afspraak had bij de orthodontist. De zaak komt in een stroomversnelling als familieleden de politie vertellen dat enkele chatgesprekken van het meisje zijn gewist. De zorgen om het kind groeien en de zaak wordt groots opgepakt door de agenten.

Die nacht wordt een AMBER Alert uitgegeven, die de ochtend van 28 juni nog eens herhaald wordt. Haar verdwijning is "urgent" en "zorgwekkend", laat de politie weten.

Signalement van B. verspreid

Weer een aantal uur later verspreiden agenten het signalement van B., die verdacht wordt van betrokkenheid bij de verdwijning van het meisje. Van hem wordt op dat moment bekendgemaakt dat hij de Amerikaanse nationaliteit heeft.

RTL Nieuws ontdekt dat B. een dochter heeft die chat via een online paardenspelletje. Ook B. zou een account hebben en op deze manier met het kind in contact zijn gekomen.

Meisje ontdekt in kamer Hilton-hotel in Rotterdam

Een doorbraak in de zaak volgt die avond om 19.30 uur, als de politie het tweetal ontdekt in een kamer in het Hilton-hotel in het centrum van Rotterdam.

B. wordt opgepakt en het meisje opgevangen door de toegesnelde hulpdiensten. De verdachte heeft de afgelopen maanden vastgezeten.

De man wordt door het OM vervolgd voor het geven van een hotelpas en een kamernummer aan het meisje op Rotterdam Centraal: concreet het onttrekken van het kind uit het ouderlijk gezag.

Hij zou haar gezegd hebben naar het hotel te komen en, toen ze eenmaal in de kamer was, haar hebben gevraagd om niet weg te gaan. In de kamer zou vervolgens twee dagen lang het verregaande misbruik hebben plaatsgevonden.

Woensdag betreft een niet-inhoudelijke zitting, waarbij dus voornamelijk de tussenstand van het onderzoek wordt besproken.