Alle circa negentig actievoerders, die maandag werden gearresteerd tijdens het klimaatprotest van de actiegroep Extinction Rebellion in Amsterdam, zijn weer vrij. Dat meldt de politie dinsdag.

Maandagavond zaten nog dertig actievoerders vast. Het merendeel van de arrestanten is met een boete heengezonden.

Het protest ging maandag rond 5.00 uur van start. Honderden klimaatactivisten blokkeerden de Stadhouderskade vlak bij het Rijksmuseum, ondanks dat de gemeente de demonstratie had verboden.

De demonstranten lagen op de grond, hadden zich arm in arm aan elkaar vastgeketend en zongen leuzen als "We doen dit voor onze kinderen". Er werd gezongen en gedanst, er was een drumband en de actievoerders deden aan yoga op de weg.

Politie verplaatst 390 actievoerders

Omdat de activisten de openbare weg blokkeerden, spoorde de politie de actievoerders aan om te vertrekken. Volgens de politie zijn er in totaal 390 personen verplaatst naar afgelegen gebieden binnen de stad.

Burgemeester Femke Halsema vaardigde een noodbevel uit om de demonstratie te beëindigen. Rond 15.00 uur begon de politie een einde te maken aan de wegblokkade van de klimaatactivisten. De actievoerders die besloten hadden te blijven zitten, werden gearresteerd.

Tegen 18.15 uur werden de laatste activisten op de Stadhouderskade afgevoerd door de politie. Maar een kruispunt verderop, bij de Hobbemakade, werd toch weer bezet door zeker honderd mensen. Rond 19.30 uur vertrokken ook deze activisten.

Klimaatprotest in Vondelpark

De demonstratie is een gezamenlijk initiatief dat in meerdere landen plaatsvindt. Ook in Londen, Berlijn en Parijs zijn honderden activisten actie aan het voeren. In deze steden heeft de politie maandag ook honderden arrestaties verricht.

Tientallen klimaatactivisten hebben zich dinsdagochtend verzameld in het Vondelpark in Amsterdam voor een nieuwe actie van Extinction Rebellion. De politie is aanwezig om toezicht te houden. Dit gebeurt ook op andere plekken in Amsterdam, laat een politiewoordvoerder weten. Op de Stadhouderskade staan nog steeds ME-busjes.