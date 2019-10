De uit de Nijmeegse Pompekliniek ontsnapte tbs'er Ronald van Z. is opgepakt in Parijs, zegt zijn advocaat Job Knoester woensdag. Het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland bevestigt zijn aanhouding. De zedendelinquent verdween op 4 oktober tijdens een begeleid fietsverlof.

Van Z. is woensdag om 18.45 uur opgepakt in een internetcafé in Parijs, door middel van "nauwe samenwerking tussen de Nederlandse en Franse politie", aldus het Landelijk Parket.

Naar verwachting wordt Van Z. binnenkort overgeleverd aan Nederland. Knoester heeft nog geen contact gehad met zijn cliënt, zei hij woensdagavond.

De veertigjarige Van Z. is in 2014 veroordeeld tot tbs met dwangverpleging. Hij had via het internet contact met minderjarigen en dit leidde tot twee ontmoetingen met ontuchtige handelingen.

Volgens het OM vormde de man geen acuut gevaar voor anderen. Het besluit om zijn naam en identiteit bekend te maken volgde nadat de opsporingsmiddelen die geen inbreuk maken op de privacy, niet het gewenste resultaat opleverden.

De verdwijning van Van Z. was voor de Pompekliniek de derde ontsnapping van een tbs'er in ruim een maand tijd. De kliniek besloot daarom alle geplande verloven tijdelijk op te schorten en voorlopig te werken met dubbele begeleiding. Ook doen ze samen met de inspectie onderzoek naar de incidenten.

Minister Dekker benadrukt belang verloven

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming benadrukte vier dagen na de ontsnapping dat ontsnappingen zelden voorkomen en dat verlof een belangrijk onderdeel is van het traject dat een tbs'er ondergaat.

De behandelmaatregel maakt Nederland veilig, zei hij in de Tweede Kamer. De minister wees er verder op dat de kans op het plegen van ernstige feiten zonder behandeling veel groter is.