De politie heeft maandag de naam en foto vrijgegeven van de tbs'er die vrijdag ontsnapt is uit de Nijmeegse Pompekliniek. Het gaat om de veertigjarige zedendelinquent Ronald van Zwam.

Van Zwam verdween vrijdag rond 14.30 uur per fiets tijdens zijn begeleid verlof. De politie is nog steeds op zoek naar de man en verspreidde dit weekend alleen zijn signalement. Nu is besloten om ook zijn naam en foto te delen.

De man is vijf jaar geleden veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor enkele zedendelicten, waarbij hij via internet contact zocht met minderjarigen. Volgens de politie leidde dit tot twee ontmoetingen met ontuchtige handelingen.

Volgens zijn advocaat Job Knoester is Van Zwam niet acuut gevaarlijk. De twee hebben sinds vrijdag nog geen contact gehad. Ook de Pompekliniek liet eerder al weten dat de ontsnapte cliënt "een laag risicoprofiel" heeft.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt dat de man geen acuut gevaar vormt. Een woordvoerder wijst erop dat de keuze om de identiteit en naam van de man openbaar te maken niet zomaar is genomen. "Dat doen we alleen als de opsporingsmiddelen die geen inbreuk maken op de privacy niet het gewenste resultaat opleveren."

Man droeg een spijkerbroek en bodywarmer

Van Zwam is 1,84 meter lang, meldt de politie. Hij heeft een normaal tot stevig postuur, donkerblond kort haar, donkerbruine ogen en een bril. Zijn mond is volgens het signalement opvallend groot.

De man droeg vrijdag een blauwe spijkerbroek en een zwarte bodywarmer met daaronder een rode trui. Ook had de man een zwarte rugzak bij zich. De fiets waarop hij is vertrokken, is zwart en heeft roze letters. Aan de rechterzijde van de bagagedrager hangt een fietstas.

Mensen met informatie over Van Zwam krijgen het dringende verzoek contact op te nemen met de gratis opsporingstiplijn 0800-6070.

Kliniek treft extra maatregelen

De kliniek kondigde eerder op de dag aan maatregelen te treffen naar aanleiding van een derde ontsnapping van een tbs'er in ruim een maand tijd. Vanaf woensdag wordt het verloftraject weer opgestart, voorlopig met dubbele begeleiding.

Afgelopen weekend werden de geplande verloven al tot en met maandag geannuleerd. De Pompekliniek heeft nu besloten om de verloven pas woensdag weer door te laten gaan, met uitzondering van noodzakelijke medische verloven.