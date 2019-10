Producten van een wegens een listeriabesmetting gesloten Duitse vleesfabrikant zijn ook in Nederland terechtgekomen. In Duitsland hebben de besmette vleeswaren voor twee dodelijke slachtoffers gezorgd. Volgens de NVWA gaat het om drie Nederlandse bedrijven.

De NVWA wil niet zeggen om welke bedrijven het gaat. Een woordvoerder vertelt dat een inspecteur de bedrijven onder de loep gaat nemen, maar onduidelijk is wanneer de controles gaan plaatsvinden, of dat dit al is gedaan.

Voor zover bekend zijn twee personen overleden na het eten van het besmette vlees uit Duitsland. Zo'n veertig andere mensen zouden mogelijk door de listeriabacterie (ernstig) ziek zijn geworden, melden de Duitse gezondheidsautoriteiten.

De listeriabesmetting bij het Duitse bedrijf Wilke Waldecker werd vorige week bekendgemaakt, schrijven Duitse media. Het bedrijf heeft de productie moeten stilleggen en verkeert in grote economische moeilijkheden, schrijft Spiegel Online. Een faillissementsaanvraag is ingediend.

Wilke Waldecker levert wereldwijd producten

Het bedrijf exporteerde de producten wereldwijd. Ook België, Denemarken, Frankrijk, Ierland en Zweden zijn door het European Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) gewaarschuwd voor de mogelijke listeriabesmetting.

In de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen, die grenst aan oostelijke regio's van Nederland, werden alle gekochte producten van de vleesfabrikant teruggeroepen.

Meerdere IKEA-vestigingen in het land verkopen de worsten van het bedrijf, maar een woordvoerder van IKEA-Nederland zegt dat Wilke Waldecker niet aan Nederlandse vestigingen producten leverde.

Mogelijk gaat het om de supermarkt 2Brüder in Venlo, dat op de eigen website schrijft dat gekochte producten van Wilke Waldecker door het bedrijf zijn teruggeroepen. 2Brüder was maandagavond niet bereikbaar voor een reactie.

Offerman riep vrijdag laatste producten terug

Vleesfabrikant Offerman riep afgelopen vrijdag de laatste producten terug die toentertijd nog verkocht werden.

Die beslissing volgde nadat bleek dat de listeriabesmetting het leven had gekost aan drie personen en een miskraam had veroorzaakt. Ook is een tijdelijke handelsstop ingelast en is de productie platgelegd.