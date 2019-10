Een tienerjongen is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot een onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur omdat hij in 2017 een naaktfoto van een veertienjarige jongen uit Enschede heeft verspreid op sociale media. Het slachtoffer pleegde diezelfde dag zelfmoord.

Een tweede tiener, een meisje dat destijds veertien jaar oud was, krijgt een voorwaardelijke taakstraf met een proeftijd van twee jaar.

Volgens de rechtbank hebben ze zich "strafrechtelijk gezien schuldig gemaakt aan het verspreiden van kinderporno". Ook is het duo veroordeeld voor belediging van het slachtoffer.

De destijds dertienjarige jongen, die een nepaccount met een meisjesnaam op Snapchat had, kreeg de naaktfoto van het slachtoffer zelf toegestuurd. Hij heeft de foto vervolgens doorgestuurd naar twee meisjes.

Een van die meisjes heeft de foto via haar Instagram gedeeld. Ze heeft hierbij de naam van het slachtoffer als tag geplaatst. Ook zij is daarom maandag veroordeeld in de zaak.

'Hij wist hoe erg het slachtoffer zich zorgen maakte'

De taakstraf van de tienerjongen is onvoorwaardelijk omdat hij in het begin "deed alsof hij niets of nauwelijks iets met de zaak te maken had, terwijl hij de enige persoon was die de foto in zijn bezit had en de foto door zijn toedoen in de openbaarheid is gekomen".

Hierbij benoemt de rechtbank ook dat hij wist hoe erg het slachtoffer zich zorgen maakte en toch besloot de foto door te sturen. Wel wordt gesteld dat de jongen en het meisje de gevolgen vanwege hun leeftijd niet goed kunnen overzien.

Ouders slachtoffer wilden vervolging tieners

Het Openbaar Ministerie (OM) wilde in eerste instantie niet tot vervolging overgaan. De ouders van het slachtoffer zijn echter een zogeheten artikel 12-procedure gestart, waar het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden deels in meeging. Het hof oordeelde dat het duo vervolgd moest worden voor het feit verspreiden van kinderporno, maar niet voor dood door schuld.

De rechtbank benoemt maandag in het vonnis dat er in deze zaak "alleen maar sprake is van verliezers".

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.