Hoewel het klimaatprotest op de Stadhouderskade in Amsterdam tegen 18.15 uur voorbij leek, bezetten zo'n 270 mensen nu de nabijgelegen Hobbemakade en andere plekken in de stad. Er zijn, voor zover bekend, negentig mensen gearresteerd. Twintig van hen zijn vooralsnog alweer vrijgelaten.

Burgemeester Femke Halsema vaardigde een noodbevel uit om de demonstratie te beëindigen. Rond 15.00 uur begon de politie een einde te maken aan de wegblokkade van de klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion bij het Rijksmuseum. Op die weg hadden ze een kamp van zo'n vijftig tenten gebouwd.

"De situatie ter plaatse is redelijk rustig omdat de demonstranten geweldloos zijn", liet een politiewoordvoerder aan NU.nl weten. "Er zijn dan ook vooralsnog geen noemenswaardige incidenten. Aan de ene kant willen we het demonstratierecht faciliteren, aan de andere kant is het blokkeren van de straat niet toegestaan en willen we voorkomen dat het leven in de stad te lang wordt stilgelegd."

De demonstranten lagen op de grond op de Stadhouderskade en hadden zich arm in arm aan elkaar vastgeketend. De politie probeerde eerst actievoerders aan te sporen zelf weg te gaan en begon daarna mensen aan de randen van de groep op te pakken en in busjes te zetten.

Sommige demonstranten geven gehoor aan oproep politie

Sommige demonstranten gaven gehoor aan deze oproep. Tegen 10.00 uur meldde zich echter een nieuwe groep actievoerders die een eindje verder op de Stadhouderskade een nieuw 'front' vormde. Het ging om een groep van zo'n tweehonderd mensen.

De demonstranten scandeerden en zongen leuzen als "We doen dit voor onze kinderen". Ook beklemtoonden ze dat ze geweldloos protest voerden.

Demonstranten volgden cursus geweldloos actievoeren

Aan beide kanten van het tentenkamp vormden de actievoerders een linie over de volledige breedte van de weg. Er werd gezongen en gedanst, er was een drumband en de actievoerders deden aan yoga op de weg.

Veel demonstranten hadden eerder workshops gevolgd over geweldloos actievoeren en wat zij moeten doen als ze worden opgepakt.

De demonstratie is een gezamenlijk initiatief dat in meerdere landen plaatsvindt. Ook in Londen, Berlijn en Parijs zijn honderden activisten actie aan het voeren. In deze steden heeft de politie maandagochtend ook tientallen klimaatmarsers aangehouden.

'Politiek moet eerlijk zijn over klimaatproblemen'

Extinction Rebellion wil dat de overheid de waarheid vertelt over klimaatveranderingen. Volgens de demonstranten erkent Den Haag niet dat "we in een klimatologische noodtoestand verkeren" en handelt de overheid daar ook niet naar.

Daarnaast moet volgens de actiegroep de CO2-uitstoot in Nederland binnen vijf jaar tot nul zijn gereduceerd. Het doel van de overheid is nu om dit doel binnen dertig jaar te bereiken; in de klimaatwet staat dat de reductie in 2030 met 49 procent moet zijn teruggebracht ten opzichte van 1990.

Ook eisen de demonstranten dat er een zogenoemde 'Burgerkamer' moet komen die erop toeziet dat er een 'Deltaplan Klimaat' komt en ervoor zorgt dat deze plannen ook worden doorgevoerd.

De Mobiele Eenheid is aanwezig

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie kwam in groten getale ter plaatse. Er stonden zeker vijftien ME-busjes op de plek van de demonstratie. Bij de ingang van de tunnel onder het Rijksmuseum stond politie te paard.

De Amsterdamse driehoek, die bestaat uit de korpschef van de politie, de hoofdofficier van justitie en de burgemeester, stond de actie niet toe uit vrees voor wanordelijkheden.

"U blokkeert ook de nooduitgangen van het Rijksmuseum. Bovendien is de Stadhouderskade een calamiteitenroute en kunnen door uw actie aanrijtijden van nood- en hulpdiensten vertraagd raken", schreef burgemeester Femke Halsema in een brief aan de actievoerders.