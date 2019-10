Klaas Otto heeft aan EenVandaag laten weten zeer verbaasd te zijn over de uitspraken van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). In het programma Buitenhof werd Otto omschreven als leider van een criminele organisatie, verwijzend naar motorclub No Surrender.

Otto sprak vanuit de gevangenis met EenVandaag. Vorig jaar oktober werd de oprichter van motorclub No Surrender tot zes jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens bedreiging, afpersing, zware mishandeling en witwassen.

Deze zaak loopt nog in hoger beroep en gaat dinsdag verder met een regiezitting.

Minister Grapperhaus verscheen enkele dagen na de moord op advocaat Derk Wiersum in het televisieprogramma Buitenhof. Op de vraag waarom het niet lukt om criminelen als Ridouan Taghi te pakken te krijgen, antwoordde Grapperhaus dat er over het algemeen wel degelijk successen worden geboekt in de strijd tegen de georganiseerde misdaad.

"Je ziet dat er in de afgelopen jaren een aantal belangrijke bendes en ook kopstukken zijn opgepakt", verduidelijkte Grapperhaus. "Denkt u even aan Klaas O., die aan het hoofd stond van zo’n uiterst gewelddadige, misdadige outlaw motor gang", refereerde de minister aan No Surrender.

"Ik stond perplex", zegt Otto. "Ik vond dat totaal niet kloppen. Ik nodig de minister graag uit om mijn dossier te lezen en om dan pas een oordeel te geven. Ik denk zelf dat hij verkeerd geïnformeerd is."

Het Openbaar Ministerie (OM) ziet Otto wel degelijk als leider van een criminele organisatie en vervolgt hem hiervoor bij de rechtbank in Groningen. Er is echter nog geen uitspraak gedaan.

Otto diende eerder klacht in wegens smaad

Het is niet de eerste keer dat Otto zich beklaagt over in zijn ogen onterechte beschuldigingen. Eerder diende hij een aanklacht in wegens smaad. Die was gericht tegen de hoofdofficier van justitie van het district Zeeland-West-Brabant, Charles van de Voort, en de burgemeester van Bergen op Zoom, Frank Petter.

Zij stelden dat Otto een beroepscrimineel is en dat hij betrokken zou zijn geweest bij liquidaties, terwijl hij daar officieel alleen als verdachte voor is aangemerkt. De klacht van Otto werd afgewezen.