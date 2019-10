Honderden klimaatactivisten van de actiegroep Extinction Rebellion blokkeren maandagochtend de Stadhouderskade in Amsterdam, de weg voor het Rijksmuseum. Op die weg hebben ze een kamp van zo'n vijftig tenten gebouwd.

Aan beide kanten van het tentenkamp vormen de actievoerders een linie over de volledige breedte van de weg. Er wordt gezongen en gedanst, er is een drumband en de actievoerders doen aan yoga op de weg.

De actiegroep verwachtte maandag ongeveer duizend betogers, maar een verslaggever van NU.nl schat rond 8.00 uur dat er driehonderd tot vierhonderd activisten op de been zijn.

Veel demonstranten hebben eerder workshops gevolgd over geweldloos actievoeren en wat zij moeten doen als ze worden opgepakt.

Demonstratie was verboden

De actie was door de driehoek (burgemeester, justitie en politie) in Amsterdam verboden. De actievoerders mochten van de gemeente wel demonstreren op het Museumplein.

Inmiddels zijn enkele demonstranten aangehouden, meldt een woordvoerder van de politie aan NU.nl. Het precieze aantal is niet bekend. Ook zijn enkele attributen in beslag genomen, zoals etenswaren en plastic buizen die de actievoerders gebruikten om een ketting te vormen.

De Mobiele Eenheid (ME) van de politie is in groten getale aanwezig. Er zijn zeker vijftien ME-busjes. Bij de ingang van de tunnel onder het Rijksmuseum staat politie te paard. De politie heeft de actievoerders verzocht de weg te verlaten, maar vooralsnog blijven zij de Stadhouderskade blokkeren.

De driehoek stond de actie niet toe uit vrees voor wanordelijkheden. "U blokkeert ook de nooduitgangen van het Rijksmuseum. Bovendien is de Stadhouderskade een calamiteitenroute en kunnen door uw actie aanrijtijden van nood- en hulpdiensten vertraagd raken", schreef burgemeester Femke Halsema in een brief aan de actievoerders.

De actievoerders blijven de weg blokkeren. (Foto: NU.nl/Michael Royall)