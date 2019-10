De snelweg A200 richting Haarlem is maandag enige tijd afgesloten geweest vanwege een grote brand op een industrieterrein in Halfweg. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De Veiligheidsregio Kennemerland meldde dat de A200 tussen Haarlem en het Rottepolderplein in Halfweg werd afgesloten vanwege rookontwikkeling.

Volgens het Haarlems Dagblad stonden er in de nacht van zondag op maandag meerdere loodsen in brand. Wat er in de loodsen stond is niet bekend.

De brandweer gaf maandag rond 2.40 uur het sein brandmeester. Het nablussen is volgens de Veiligheidsregio nog in volle gang. Ook is er nog steeds sprake van rookoverlast.