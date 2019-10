De Nijmegese TBS-instelling De Pompekliniek betreurt de drie ontsnappingen die kort achter elkaar plaatsvonden, aldus een woordvoerder zondag aan De Gelderlander. De TBS'er die vrijdag tijdens zijn begeleid verlof ontsnapte is nog niet gevonden.

Een speciaal politieteam is naar de ontsnapte man op zoek.

In september ontsnapte er ook al twee tbs'ers uit De Pompekliniek; één tijdens zijn verlof en één via een openstaand raam. Beide tbs'ers werden binnen 24 uur weer teruggevonden.

"We doen er alles aan om incidenten te voorkomen, deze zijn nooit volledig uit te sluiten. Maar: drie op een rij is te veel," zegt een woordvoerder van de kliniek. Alle verloven binnen de kliniek zijn tot en met maandag ingetrokken.

Burgemeester wil dat beleid verandert

De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls noemde het zaterdag zorgelijk dat er in zo'n korte tijd drie mensen zijn ontsnapt, waarvan twee tijdens begeleid verlof. Hij ziet graag dat het beleid omtrent begeleid verlof verandert.

De Pompekliniek zegt de zorgen van de burgemeester te begrijpen en wil graag met hem in gesprek over de incidenten. Zij wijzen er echter op dat verlof en tbs nou eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

"Het is belangrijk is dat een patiënt op een veilige en verantwoorde manier terug kan keren in de maatschappij . Daar hoort verlof bij. Zonder verlof is het niet mogelijk de patiënt voor te bereiden op een veilige en gefaseerde terugkeer in de samenleving," aldus de kliniek aan De Gelderlander.