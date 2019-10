In het grootste deel van het land wordt het zondag een regenachtige dag. Vooral in het zuiden is er kans op een bui.

De nacht van zaterdag op zondag is bewolkt. In de vroege ochtend wordt de bewolking in het zuidwesten dikker en is er in Zeeland al kans op regen.

Vooral in de middag is er veel kans op buien. In het zuiden kan lokaal meer dan 22 millimeter regen vallen.

De temperaturen in de middag variëren van 9 tot 12 graden.

In de nacht van zondag op maandag klaart het op. Alleen in het zuiden blijft het bewolkt met kans op regen en motregen.