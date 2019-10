Henry Keizer, oud-voorzitter van de VVD is zaterdag op 58-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Den Haag.

Keizer was van 2014 tot 2017 leider van de partij van premier Mark Rutte.

In 1983 werd Keizer actief voor de VVD, waar hij verschillende functies bekleedde.

In 2017 trad Keizer af nadat hij in opspraak was geraakt. Onderzoekssite Follow the Money publiceerde in april 2017 een artikel waarin omschreven wordt hoe de oud VVD-partijvoorzitter in 2012 "voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf" werd. Keizer kocht toen samen met drie zakenpartners uitvaartbedrijf De Facultatieve.

Na het verschijnen van het artikel van Follow The Money kreeg Keizer veel kritiek. Er zou voor deze zaak nog een rechtszaak plaatsvinden.