Om de spoorcapaciteit beter te benutten, gaat de NS met zelfrijdende treinen testen. Het doel is om treinen korter achter elkaar te kunnen laten rijden, zodat er meer reizigers vervoerd kunnen worden.

De proef zal worden gehouden op de lijn tussen Lelystad en Zwolle. De bedoeling is om de eerste testrit dit jaar te laten vertrekken. Tijdens deze testrit zullen er nog geen reizigers in de trein aanwezig zijn.

Een computeronderdeel dat in de trein geplaatst wordt, weet alles van de situatie op het spoor en neemt het meeste werk over. De machinist, die gewoon nog aanwezig is in de trein, zal de rit begeleiden en kan ingrijpen als dit nodig is.

Vier kaderleden van FNV Spoor zijn in Engeland geweest om te kijken hoe zelfrijdende treinen daar hun werk doen. De leden kwamen "redelijk positief" terug, zegt een van hen in het vakbondsmagazine.

De NS werkt aan verschillende manieren om de capaciteit op het spoor beter te benutten. Zo rijdt er bijvoorbeeld elke tien minuten een trein tussen Eindhoven, Utrecht en Amsterdam.

Deze en andere maatregelen zijn hard nodig. Afgelopen augustus meldde de NS dat de maximale capaciteit van het spoor al in 2027 in zicht komt, jaren eerder dan verwacht. Op enkele drukke trajecten kunnen treinen nu al niet meer verlengd worden, mede omdat cruciale perrons te kort zijn.