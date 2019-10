Een tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen is verdwenen tijdens begeleid verlof. De politie is naar de man op zoek en raadt mensen af de man zelf te benaderen.

De politie heeft een signalement van de man vrijgegeven. Het betreft een blanke man van 1.87 meter met een fors postuur en donkerblond haar. Hij droeg tijdens zijn verlof een bril, spijkerbroek en zwarte jas.

Een woordvoerder van de Nijmeegse kliniek heeft aan Omroep Gelderland bevestigd dat de tbs'er zich in de middag "onttrok aan het begeleid verlof".

In september ontsnapte er nog een voor kindermisbruik veroordeelde tbs'er uit de Pompekliniek in Nijmegen. Dit bleek Harry van E. te zijn, die in 2013 werd veroordeeld voor misbruik van jonge meisjes. Hij kreeg toen twee jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd.