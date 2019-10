De man die wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op strafrechtadvocaat Derk Wiersum blijft veertien dagen langer vastzitten, meldt het OM vrijdag. De verdachte zit nog in volledige beperkingen wat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat.

De politie liet donderdag weten dat de man dinsdagavond is aangehouden in een woning in een nog onbekende stad, maar in ieder geval niet in Amsterdam. Het pand is direct doorzocht, maar het is niet bekend of dat wat heeft opgeleverd.

Over de identiteit van de verdachte of waar hij precies van wordt verdacht, is niet bekendgemaakt. Omdat de man volledig in beperkingen zit, wordt er door het OM weinig informatie naar buiten gebracht.

De politie maakte tegelijkertijd met de arrestatie ook bekend dat de vermoedelijke vluchtauto in beslag is genomen. Het gaat om een gestolen witte Opel Combo die was voorzien van valse kentekenplaten VN-927-V.

Wiersum vermoedelijk doodgeschoten om zijn werk als advocaat

Wiersum werd op 18 september nabij zijn huis in de Amsterdamse wijk Buitenveldert doodgeschoten. Er wordt sterk rekening gehouden met het feit dat hij is vermoord omdat hij kroongetuige in het proces tegen Ridouan Taghi, Nabil B. bijstond.

Mede door de schok die dit teweeg heeft gebracht, is er een extra groot rechercheteam op de zaak gezet. De politie liet al weten te verwachten dat meer aanhoudingen zullen volgen.

Sinds de liquidatie van Wiersum worden er tientallen mensen rondom het proces tegen Taghi extra beveiligd.