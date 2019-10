Jumbo heeft besloten per direct 130 soorten vleeswaren uit de schappen te halen in verband met een mogelijke besmetting met de darmbacterie listeria.

Jumbo is door Offerman, de leverancier van de vleeswaren, geïnformeerd dat hun productielocatie mogelijk besmet is met de listeriabacterie. Ook Aldi, Sligro en Versunie zijn klant bij deze producent. Of deze supermarkten vleeswaren terugroepen is nog niet bekend.

Jumbo publiceerde donderdagavond een lijst met vleeswaren die mogelijk besmet zijn met de bacterie. De supermarkt vraagt klanten om deze vleeswaren niet te consumeren en terug te brengen. Vleeswaren die nog in de schappen liggen zijn veilig om te consumeren.

Door het eten van de vleesproducten die besmet zijn met de listeriabacterie kunnen consumenten last krijgen van maag- en darmklachten, die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Met name kinderen, ouderen en zwangere vrouwen zijn gevoelig voor de darmbacterie.

De vleesproductie in de fabriek van Offerman in Aalsmeer is tijdelijk stilgelegd.