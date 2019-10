Door het eten van met listeria besmette vleeswaren van leverancier Offerman zijn in de afgelopen jaren drie doden gevallen. Ook heeft een vrouw een miskraam gehad, zo meldt het RIVM vrijdag. Meerdere supermarkten hebben de vleeswaren teruggeroepen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zei vrijdag tegen de NOS dat er in de afgelopen maanden al extra inspecties waren bij het betrokken bedrijf.

Volgens de woordvoerder had de toezichthouder de indruk dat "de zaken niet goed op orde waren" bij vleeswarenleverancier Offerman.

Daarom had de inspectie het bedrijf al opgedragen om extra hygiënemaatregelen te nemen. Dit heeft echter niet geleid tot het gewenste effect, aangezien alle vleeswaren die in de fabriek in Aalsmeer zijn verwerkt nu zijn teruggeroepen.

De activiteiten in Aalsmeer zijn daarom volgens Offerman tijdelijk stopgezet. Andere fabrieken nemen de taken over.

Ziekte kan ernstig verlopen bij jonge kinderen en ouderen

Onder andere Jumbo, Aldi, Sligro en Versunie zijn klant bij Offerman. Jumbo publiceerde donderdagavond een lijst met 130 vleeswaren die mogelijk besmet zijn met de bacterie. Ook Aldi heeft vleeswaren teruggeroepen.

Wie de producten al in huis heeft, moet deze terugbrengen naar de supermarkt. Volgens het RIVM verloopt een besmetting bij gezonde personen vaak zonder symptomen of met milde griepverschijnselen.

"De ziekte kan ernstiger verlopen bij hele jonge kinderen, ouderen en mensen met een verzwakt immuunsysteem. Bij deze mensen kan hersenvliesontsteking of sepsis (bloedvergiftiging) optreden. De infectie kan bij hen dodelijk verlopen." Ook ongeboren baby's lopen risico.