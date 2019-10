Een medewerker van de politie-eenheid Noord-Holland is woensdag buiten functie gesteld vanwege ongewenst gedrag. Volgens NRC gaat het om de teamchef van de politie in Haarlemmermeer die zich schuldig zou hebben gemaakt aan aanranding en seksuele intimidatie, maar een woordvoerder van de politie doet geen uitlatingen over de functie van de persoon.

"Wij doen over het onderzoek geen uitspraken", aldus de woordvoerder van de eenheid Noord-Holland. Een woordvoerder van de Nationale Politie laat aan het dagblad weten dat het "oriënterende onderzoek" nu is omgezet in een disciplinair onderzoek.

NRC schrijft dat de telefoon van de 51-jarige teamchef, die leidinggaf aan een team van 140 agenten, is uitgelezen. Berichten die op de telefoon zijn gevonden, zouden vermoedens van seksuele intimidatie hebben bevestigd.

Een van die seksueel getinte berichten zou zijn gericht aan een hoofdagent die eerder in Den Haag werkzaam was, maar bij dat korps was weggepest. De man zou zich over haar hebben ontfermd en een veilige werkomgeving in Haarlemmermeer hebben beloofd.

Het vermeende slachtoffer kwam bij haar eerdere werkplaats in de problemen toen ze misstanden binnen het korps aan de kaak stelde. Volgens NRC worden ook die meldingen onder de loep genomen.

Politieadviseur stelde wangedrag al eerder aan de kaak

Afgelopen zomer stond het politiekorps al onder druk. Toen stapte politieadviseur Carel Boers op omdat zijn advies aan de leiding over misstanden binnen het korps genegeerd werd.

Volgens de adviseur voelen agenten zich onveilig, gediscrimineerd en seksueel geïntimideerd. Korpschef Erik Akerboom herkende de berichtgeving over dergelijk wangedrag binnen het korps, maar benadrukte dat zulke problemen overal in de samenleving spelen.