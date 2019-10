Ondanks de flinke regenbuien van afgelopen week is nog steeds sprake van droogte in Nederland. Naast een neerslagtekort van gemiddeld 158 millimeter, is er een groot tekort aan grondwater.

In de droogste gebieden van het land heerste eind september een neerslagtekort van 270 millimeter, blijkt uit cijfers van het KNMI. De buien van de afgelopen dagen zorgen wel voor een afname van het neerslagtekort, maar hebben een geringe invloed op het grondwatertekort.

"Een groot gedeelte van de neerslag wordt afgevoerd en aangezien het grondwater erg diep zit, wordt dit niet zo snel aangevuld met een plensbui", zegt Corine Geujen, hydroloog bij Natuurmonumenten. "De buien die nu vallen, daar heb je een heleboel van nodig om het grondwater mee aan te vullen."

Dat de droogte nog steeds invloed heeft op de natuur, merkt Dirk van den Brink, boswachter in de Achterhoek. Ondanks de regen van de afgelopen dagen, is de grond nog veel te droog. "We hebben een kleine 100 millimeter gehad, maar komen nog een dikke 300 tot 400 millimeter tekort."

'Het lijkt alsof de herfst eerder intreedt'

Door de droogte afgelopen zomer is onder andere een beek in het gebied dat hij beheert droog komen te staan. "De bodem is door de buien van afgelopen dagen weer een beetje nat, maar normaal staat er 2 tot 3 meter water in de sloot."

De droogte heeft flinke invloed gehad op zijn gebied. "Het is net alsof de herfst eerder intreedt. Ik merk dat sommige bomen hun blad eerder laten vallen."

Van den Brink hoopt op genoeg regen deze winter. "We hebben twee jaar lang structurele droogte gehad. Niet alleen de zomer van 2018 was erg droog, ook in de winter is te weinig regen gevallen. Hopelijk krijgen we weer een normale winter zoals we hadden in de jaren voor de droogte."

Gebouwen kunnen door droogte verzakken

De structurele droogte heeft niet alleen invloed op de natuur, maar ook in de bewoonde wereld kunnen mensen hier last van krijgen. "Drinkwater blijft altijd wel uit de kraan komen", zegt Geujen. "Maar door de zeer lage waterstanden komen bepaalde bodemlagen ook langdurig droog te staan, waardoor er scheuren in komen. Dan kunnen gebouwen gaan verzakken."

Volgens Geujen is het belangrijk dat het water dat nu valt, opgevangen wordt. "Bijvoorbeeld door het gras van de bermen niet te maaien, waardoor water vastgehouden wordt. Veel waterschappen willen met kale sloten de winter in. Het hele systeem in Nederland is ingericht op het voorkomen van waterschade, maar we moeten nu ook gaan denken aan het voorkomen van droogteschade."