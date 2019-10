Ridouan Taghi heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) motorclub Caloh Wagoh meerdere moordopdrachten gegeven, liet justitie vrijdag weten op een zitting in het proces tegen leden van de motorclub.

De rechtszaak die nog niet inhoudelijk wordt behandeld, gaat inmiddels over in totaal twaalf moorden, dan wel pogingen of voorbereidingen hiertoe.

Ook de poging en de daadwerkelijke beschieting van een woning in Doorn staat op de tenlastelegging van de in totaal twaalf verdachten die voor verschillende feiten worden vervolgd.

De officier van justitie liet weten dat de kroongetuige in deze zaak, Tony de G., heeft verklaard dat de meeste moordopdrachten "uit de koker van Taghi", kwamen. Welke liquidaties, of pogingen daartoe dit specifiek zijn, werd niet duidelijk gemaakt. Taghi zal vooralsnog niet worden vervolgd in dit proces.

Delano R., een van de oprichters van Caloh Wagoh, werd door het OM omschreven als onderaannemer van Taghi. Kroongetuige De G. heeft verklaard dat R. de opdrachten voor de moorden op zijn beurt doorgaf aan drie zogenoemde moordcommando's binnen zijn motorclub.

De opdrachten werden verdeeld al "naar gelang wie er beschikbaar was", aldus de officier. Kroongetuige De G., heeft gezegd onderdeel te zijn geweest van een van deze liquidatieteams.

Verdachte tussenpersonen in het buitenland aangehouden

De onlangs in Sint-Maarten aangehouden Feno D. (34) en de in Spanje opgepakte B., fungeerden volgens de officier als tussenpersonen. Zij lieten aan R. weten welke personen vermoord moesten worden.

Hiervoor werden bedragen van 70.000 euro tot 90.000 euro geboden. Bewijs hiervoor is inzichtelijk geworden, doordat R. vermoedelijk foto's en opnames heeft gemaakt van de berichten waarin de opdrachten voor liquidaties werden gegeven.

De onderlinge communicatie werd omschreven als een "koehandel in het vermoorden van mensen", aldus de officier. "Alsof het om Brabantse worstenbroodjes gaat, wordt gesproken over het doodmaken van mensen."

Caloh Wagoh zou ook voor Turkse criminelen hebben gewerkt

De kroongetuige heeft verder verklaard dat Caloh Wagoh ook voor Turkse criminelen heeft gewerkt. Verdachte Greg R., die eveneens een hoge positie binnen Caloh Wagoh heeft, was volgens De G. de persoon die deze contacten onderhield.

De moordopdrachten werden dan weer doorgegeven aan Delano R. Een voorbeeld hiervan is de liquidatie op Zeki Yumusak in juli 2017 in Rotterdam.

De advocaat van Greg R., Christian Flokstra, stelde dat zijn cliënt zich altijd ver heeft gehouden van moorden en ontkent dan ook alle betrokkenheid. Hij was inderdaad betrokken bij de club, maar was geen raadgever zoals omschreven door het OM.

De verdediging van de verdachten hekelde het feit dat zij de kroongetuige zelf nog niet hebben kunnen horen. De advocaten wijzen erop dat de verdenkingen tegen hun cliënten gebaseerd zijn op de verklaringen van De G. en zij zich op deze manier niet kunnen verweren.

Het OM liet hier op in reactie weten dat De G. als het aan het OM ligt vanaf begin 2020 gehoord kan worden.

Justitie staat stil bij moord op Derk Wiersum

Het OM stond aan het begin van de zitting ook stil bij de moord op advocaat Derk Wiersum half september. "Een leven dat ontnomen is omdat, zo lijkt het, deze advocaat zijn werk deed", refereerde de officier aan het bijstaan van kroongetuige Nabil B. in het proces Marengo door Wiersum.

Het OM maakte duidelijk dat deze vermoedelijke aanslag op de rechtstaat hen niet zal tegenhouden. "Omdat diezelfde rechtsstaat dat van ons verwacht. Dat verlangt en eist."