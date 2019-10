De verblijfsvergunning van terrorismeverdachte Abdelaziz A. is door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) ingetrokken. Ook heeft hij een reisverbod opgelegd gekregen, liet het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten tijdens een zitting in zijn proces.

De 33-jarige man is tegen de beslissing in beroep gegaan. Indien afgewezen betekent dat dat A. na een eventueel opgelegde straf uit te hebben gezeten, dat hij het land kan worden uitgezet.

A. zou een hooggeplaatste figuur zijn geweest binnen de terroristische organisatie Jabhat al Nusra, een groepering die inmiddels ontbonden en uiteengevallen is.

De officier van justitie liet op de inleidende zitting weten dat er opnieuw aanwijzingen voor deze verdenking zijn gevonden in afgeluisterde gesprekken. Zo zou de verdachte hebben gesproken over een ontmoeting met de inmiddels overleden Abu Mohammed Al Adnani, een woordvoerder van Islamitische Staat (IS).

De 33-jarige A. wordt verdacht van deelname aan de gewapende strijd en het witwassen van grote sommen geld.

Broer van man wordt van dezelfde feiten verdacht

Zijn broer Fatah A. wordt van hetzelfde verdacht. Ook hij zou volgens het OM een hooggeplaatste functie hebben gehad binnen Jabhat al Nusra.

Zijn advocaat Bart Nooitgedagt verbaasde zich over de stand van het onderzoek en over het feit dat er nog steeds geen zicht op een inhoudelijke behandeling is.

Nooitgedagt vroeg dan ook om een schorsing van de hechtenis van Fatah A., die bijna een jaar vastzit. Het OM moest toegeven dat de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak vermoedelijk pas in 2021 gaat plaatsvinden.

De officier van justitie vroeg de rechtbank toch het verzoek tot schorsing van de voorlopige hechtenis af te wijzen omdat uit afgeluisterde gesprekken zou kunnen worden afgeleid dat Fatah A. direct naar het buitenland zou vertrekken.

De rechtbank wees het verzoek tot schorsing af omwille van de ernstige verdenkingen. Dat betekent dat hij net als zijn broer zeker vast blijft tot zitten tot de volgende inleidende zitting op 17 december.

Man werd herkend in debatcentrum De Balie

Beide mannen werden in 2018 aangehouden. Het onderzoek naar Abdelaziz A. werd gestart nadat hij in september 2017 in het Amsterdamse debatcentrum De Balie door aanwezigen werd herkend als jihadistische strijder.

Abdelaziz A. verblijft sinds 2014 in Nederland en verkreeg onder een valse naam en met een vervalst Syrisch paspoort een tijdelijke verblijfsvergunning.

Zijn ex-vriendin en tevens journalist Ans Boersma zou hem mogelijk aan valse documenten hebben geholpen. Het OM doet onderzoek naar haar rol.