Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag heeft besloten haar functie neer te leggen naar aanleiding van het kritische rapport van de Onderzoeksraad van de Veiligheid (OVV) naar de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, maakt zij zondag bekend.

Uit het rapport kwam naar voren dat de gemeente Den Haag tekort was geschoten in het handhaven van de vreugdevuren tijdens de afgelopen jaarwisseling. Zo was de gemeente ervan op de hoogte dat de bouwers de pallets te hoog hadden opgesteld en dat er op een "vrij onverholen manier" niet-toegestane brandversnellende middelen waren gebruikt.

Tijdens de jaarwisseling ging het mis met het vuur in Scheveningen en ontstonden er branden op verschillende plekken. Door het verschijnen van het rapport stond de positie van Krikke ter discussie.

"Het aanstaande debat over het rapport van de onderzoeksraad wordt binnen en buiten het stadhuis al in alle hevigheid gevoerd, en spits zich steeds meer op mijn functioneren", laat Krikke zondag in een verklaring op haar Instagram weten. "Het debat over mijn toekomst zit het debat over de toekomst van Den Haag in de weg."

Onrustig in stadhuis na corruptieonderzoek

"Ik kan dan ook niets anders doen dan wat ik van mijn wethouders heb gevraagd, namelijk om de voortgang van het denken en doen in Den Haag niet in de weg te zitten", zegt de burgemeester in haar verklaring.

Eerder deze week was het al onrustig in het stadhuis van Den Haag nadat het Openbaar Ministerie (OM) bekendmaakte twee wethouders van de grootste partij Groep de Mos te verdenken van corruptie.

Dinsdag vielen tientallen rechercheurs de werkkamers van de verdachte wethouders Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (Financiën) binnen. Als gevolg vroeg Krikke de politici om zich terug te trekken van hun werkzaamheden. Woensdag viel de coalitie in Den Haag als gevolg van het corruptieonderzoek.

"Het valt mij zwaar, maar ik wilde het jullie als eerste vertellen, inwoners van Den Haag", besluit Krikke in haar verklaring. "Ik heb zojuist de Commissaris van de Koning verzocht mij per onmiddellijke ingang ontslag te verlenen. Ik ben met hart en ziel burgemeester van Den Haag geweest."