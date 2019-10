De gemeente Den Haag is op meerdere punten tekortgeschoten bij het handhaven van de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp, zo blijkt donderdag uit het kritische rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Tijdens de jaarwisseling ging het mis met het vuur in Scheveningen en ontstonden er op verschillende plekken in het stadsdeel branden.

Zo wist de gemeente dat de bouwers de pallets te hoog hadden opgestapeld en dat er op een "vrij onverholen manier" niet-toegestane brandversnellende middelen waren gebruikt.

Tijdens de jaarwisseling 2017-2018 ontstond ook vliegvuur dat over de boulevard trok. Het convenant met de organisatie van de vreugdevuren is hier niet op aangepast "en de gemeente liet het risico op vliegvuur niet nader onderzoeken".

"Met de bouwers zijn, los van het convenant, wel aanvullende en soms afwijkende afspraken gemaakt. Deze zijn echter nooit helder vastgelegd. Ook was het onduidelijk of iemand zeggenschap had over de bouwers op het strand."

'Bouwers wilden zo min mogelijk bemoeienis'

"De afgelopen jaren heeft de gemeente wel grip proberen te krijgen op de situatie, maar de bouwers wilden zo min mogelijk bemoeienis van buitenaf en committeerden zich niet aan de gemaakte afspraken", zo stelt de OVV. Volgens de onderzoeksraad moet de organisatie "fundamenteel anders".

Uiteindelijk ging het in de nacht van 31 december 2018 op 1 januari 2019 mis bij het vreugdevuur op het strand van Scheveningen. Door de combinatie van de te hoge stapel pallets en de aanwezigheid van vaten diesel ontstond volgens de onderzoeksraad een felle brand.

"De door de intense brand ontstane thermiek en turbulentie rukten grote en kleine stukken hout los van de stapel. Deze werden met de stevige westenwind verspreid over Scheveningen."

In Scheveningen zijn tientallen branden ontstaan en raakten enkele mensen lichtgewond.

Burgemeester: Voortaan vergunning nodig

Burgemeester Pauline Krikke zegt in een reactie de aanbevelingen van de OVV over te nemen en "afscheid te nemen van de trend om de stapels in hoogte en volume jaarlijks te laten groeien, ook met het oog op de vermeende ‘wedstrijd’, en alle onverantwoordelijke praktijken en toevoegingen die daar aan hebben bijgedragen".

Er zal vanaf dit jaar een vergunning nodig zijn voor wie tijdens Oud en Nieuw een vreugdevuur wil aansteken.

Vrachtwagens met pallets rukten stiekem aan

Uit de door de gemeente gepubliceerde documenten, zoals notulen van vergaderingen en e-mails, ontstond eerder al een beeld van een opeenstapeling van fouten.

Zo is gebleken dat enkele ambtenaren zijn bedreigd door mensen die bij het bouwen van de vreugdevuren betrokken waren. Krikke wist dat in Duindorp stiekem vrachtwagens met extra pallets waren aangerukt, terwijl dit niet was toegestaan. Ze besloot vanwege mogelijke onrust echter niet in te grijpen.

Positie burgemeester Krikke staat opnieuw ter discussie

De OVV schetst dat de gemeente zich zo mogelijk "faciliterend" heeft opgesteld vanwege de historie van de vreugdevuren.

Met het verschijnen van het rapport staat de positie van Krikke opnieuw ter discussie als gevolg van de vreugdevuren. Eerder werd haar door raadsleden al aangerekend dat ze het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wilde vragen onderzoek te doen. De gemeenteraad had hier kritiek op, omdat zij als burgemeester in het algemeen bestuur van dat instituut zit.

Onrustig in Den Haag na corruptieonderzoek

Het is sowieso onrustig op het stadhuis van Den Haag, nu het college het vertrouwen in Groep de Mos heeft opgezegd vanwege het lopende corruptieonderzoek naar twee wethouders van die partij.

Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (Financiën) worden beschuldigd van onder meer het tegen betaling regelen van vergunningen.