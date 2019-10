Automobilisten stonden deze zomer fors langer in de file dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van de ANWB. De filedruk nam in het derde kwartaal met 20 procent toe.

Met name de lengte en de duur van files overdag namen toe. In de ochtenduren ging het om een stijging van om en nabij de 15 procent, tussen 10.00 en 16.00 uur nam de filedruk zelfs met 40 procent toe, bevestigt een woordvoerder van de ANWB in gesprek met NU.nl.

In de afgelopen vijf jaar noteerde de organisatie niet zo'n forse toename van de filedruk buiten de spitsuren.

Extreme weersomstandigheden leidden tot problemen op de weg

Als oorzaken noemt de ANWB de wisselende weersomstandigheden en werkzaamheden aan de weg. Extreme buien en hitte leidden meerdere malen tot honderden extra kilometers file.

Medio juli waren de problemen op de weg door weersomstandigheden met 640 kilometer file het grootst. Toen had het KNMI voor grote delen van Nederland code geel afgegeven vanwege fikse onweersbuien.

De drukste dag van het afgelopen kwartaal was 24 september, toen er 1.025 kilometer file op de Nederlandse wegen stond. Toen ging de regen gepaard met diverse zware ongelukken.

'Komend kwartaal wordt het nog drukker op de weg

De ANWB verwacht dat het in het komende kwartaal nog drukker wordt op de weg. "In de herfst leiden de slechte weersomstandigheden tot veel verkeershinder en vertraging", aldus de organisatie.

De kleinere incidenten die door het slechte weer veroorzaakt worden, zouden tot steeds meer oponthoud voor weggebruikers leiden vanwege de toenemende drukte op de weg.