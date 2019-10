Het college in Den Haag is woensdag gevallen nadat een dag eerder bleek dat twee wethouders van de grootste partij Groep de Mos als verdachten zijn aangemerkt in een groot corruptieonderzoek.

De Haagse wethouders Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (Financiën) hebben dinsdag al bekendgemaakt zich terug te trekken gedurende het onderzoek, maar alsnog willen collegepartijen VVD, D66 en GroenLinks niet verder met Groep de Mos.

De coalitie in Den Haag bestond uit Groep de Mos (acht zetels), VVD (zeven zetels), D66 (zes zetels) en GroenLinks (vijf zetels). Woensdagavond vindt in de gemeenteraad nog een debat plaats over de ontstane situatie.

Tientallen rechercheurs vielen dinsdag binnen in de werkkamers van de verdachte wethouders in het stadhuis. Het duo wordt beschuldigd van corruptie en schending van het ambtsgeheim.

Concreet is dit onder meer de verdenking van het regelen van vergunningen tegen betaling. Beide wethouders zijn dinsdag verhoord, maar zitten niet vast.

Ondernemers ook verdacht van betrokkenheid

Drie Haagse ondernemers zijn ook als verdachten aangemerkt. Een van hen staat ook op de kandidatenlijst van Groep de Mos. Hij zou de partij financieel gesteund hebben "in ruil voor gunsten". Onder deze gunsten valt volgens justitie het krijgen van vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur.

In de woning van een van de ondernemers is een vuurwapen met munitie in beslag genomen. De verdachte ondernemer in kwestie heeft vastgezeten, maar is na verhoor weer op vrije voeten gesteld.