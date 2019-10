Meer dan de helft van de geleende kunstwerken uit het failliete ziekenhuis MC Slotervaart in Amsterdam is nog steeds vermist. Tijdens een inventarisatie zijn 24 van de in totaal 38 geregistreerde kunstobjecten niet aangetroffen, blijkt uit antwoorden van het college in Amsterdam op vragen van de gemeenteraad.

De gemeente, die eigenaar is van de kunstwerken, gaat kijken of er vervolgstappen kunnen worden genomen. In 1976 heeft de gemeente Amsterdam 25 kunstwerken in bruikleen uitgegeven aan het - toen nog - Slotervaartziekenhuis.

Later kwamen daar nog meer werken bij. Het Stedelijk Museum droeg vervolgens op verzoek van de gemeente de zorg over voor de registratie en het administratieve beheer van de kunst.

Bij een eerste inventarisatie in 2009 bleek al dat veel werken niet meer aanwezig waren in het ziekenhuis. Tijdens die inspectie werden slechts drie schilderijen aangetroffen.

In december vorig jaar, twee maanden na het faillissement, heeft het Stedelijk Museum bij de curator van het MC Slotervaart erop aangedrongen de nog vermiste kunstwerken te lokaliseren en gevraagd ervoor te zorgen dat ze niet zouden verdwijnen.

De gemeente onderzoekt momenteel hoe de 24 vermiste kunstwerken hebben kunnen verdwijnen. De gemeente heeft de curator van het MC Slotervaart gevraagd om de veertien nog aanwezige kunstwerken terug te geven.