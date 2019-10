Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag in hoger beroep tien jaar cel en tbs geëist tegen Biko M. voor het doodsteken van de Schiedamse krantenbezorger Anita van Dijk in Rotterdam in mei 2016.

De man werd eerder tot tien jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld en door de rechtbank als "extreem gevaarlijk" bestempeld. M. ontkent alle betrokkenheid en ging tegen zijn straf in hoger beroep.

Van Dijk werd op 13 mei 2016 zwaargewond op straat in Schiedam gevonden. Ze bleek meerdere steekwonden en snijletsel te hebben. Een week later overleed ze in het ziekenhuis.

Onderzoek wees uit dat op de jas van de vrouw, onder haar nagels en op een spuitbus deodorant op de plaats delict DNA van M. zat. Ook werd er DNA van Van Dijk aangetroffen op de trui van M.

M. zou eerder hebben geprobeerd man te overvallen

Daarnaast meldde een man zich in de vroege ochtend van 13 mei bij de politie met het verhaal dat een man zojuist geprobeerd had hem te overvallen. De dader had hem vastgepakt en weer losgelaten toen het slachtoffer zei niets bij zich te hebben.

Enkele momenten later hoorde de man een fiets vallen en een vrouw gillen, waarop hij de politie belde. Het incident gebeurde op 20 meter van de plek waar Van Dijk werd gevonden. Op de plek op de jas waar de man was vastgepakt, werd DNA van M. gevonden.

Man stak eerder zijn broer neer

Volgens het OM is de vrouw vanuit het niets neergestoken. "Een buitengewoon ernstig delict en daarom is een lange gevangenisstraf op zijn plaats", aldus een woordvoerder.

Omdat de man volgens deskundigen een stoornis heeft en al eerder zijn broer heeft neergestoken is ook gedwongen behandeling geëist door het OM.

Advocaat verdachte bepleitte eerder vrijspraak

De advocaat van M. bepleitte eerder bij de rechtbank vrijspraak omdat het DNA ook op een andere manier op het lichaam van Van Dijk terecht kan zijn gekomen.

Zij was vaker in de wijk geweest vanwege haar werk als krantenbezorger. Ook M. was eerder in de buurt in Schiedam geweest.