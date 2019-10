De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) komt donderdag 10.00 uur met een lijvig rapport over de vonkenregen van afgelopen jaarwisseling in Scheveningen. In de afgelopen maanden druppelde al informatie uit verschillende verslagen en is een beeld naar voren gekomen van een opeenstapeling van fouten bij het bouwen van de vreugdevuren op het strand.

Het ging dus mis tijdens oud en nieuw in Scheveningen, dat valt onder de gemeente Den Haag.

Zoals elk jaar worden bij Duindorp en Scheveningen metershoog pallets gestapeld. Het is een behoorlijk groot evenement mét een wedstrijdelement: beide organisatoren willen om middernacht het hoogste vuur hebben.

Dit leidt ertoe dat er afspraken worden geschonden: waar de vuren slechts 35 meter hoog mogen zijn, worden de stapels uiteindelijk gemeten op 38,7 meter (Scheveningen) en 41,4 meter (Duindorp).

Ambtenaren bedreigd door bouwers

Vóór oud en nieuw is de gemeente al op de hoogte van de schending van de afspraken over de hoogte van de vuren. Zo is in correspondentie te lezen dat de toevoer van extra pallets door de politie wordt tegengehouden.

In de nacht van 30 op 31 december rijden alsnog meerdere vrachtwagens met pallets naar Duindorp. Burgemeester Pauline Krikke besluit niet in te grijpen, vanwege de gespannen situatie.

Ook kan de Mobiele Eenheid (ME) niet ingezet worden, omdat zij bekogeld zouden kunnen worden in het donker én omdat er slachtoffers zouden kunnen vallen rondom de bouwstapel.

Veiligheidszone vergroot door Krikke

In plaats van ingrijpen en afdwingen dat de stapels kleiner moeten, laat Krikke de veiligheidszone vergroten én hogere hekken plaatsen. Dit om te voorkomen dat, mochten de stapels omvallen, er mensen gewond raken.

De stapels vallen niet om, maar wat er wel gebeurt is niet ingecalculeerd: een vonkenregen als gevolg van de harde wind, compleet met vuurtornado's, trekt over Scheveningen. Bronnen meldden daarbij onlangs aan RTL Nieuws dat niet toegestane brandversnellers hieraan hebben bijgedragen. Er vallen geen gewonden, wel is er veel schade aan voertuigen, tuinen en woningen.

Een van de vuurtornado's in beeld. (Foto: Murat)

OVV bekend om kritische rapporten

Het is niet bekend wát Krikke aangerekend zal worden in het onderzoek van de OVV, die bekendstaat om zijn lijvige, kritische rapporten.

Dat het politieke gevaar voor haar niet is geweken, moge duidelijk zijn. Zo viel de gemeenteraad al eerder over het feit dat de OVV niet eerder is ingeschakeld en Krikke eerder het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wilde vragen om onderzoek. Als burgemeester zit zij namelijk in het algemeen bestuur van dat instituut.

Daarbij wordt de onrust nog eens versterkt door het feit dat dinsdag nog tientallen rechercheurs zijn binnengevallen in het stadhuis in een corruptieonderzoek waarin twee wethouders van de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos als verdachten zijn aangemerkt.

Richard de Mos (Economie) en Rachid Guernaoui (Financiën) worden verdacht van corruptie en schending van het ambtsgeheim. De coalitie, verder bestaande uit D66, GroenLinks en VVD, heeft woensdag haar vertrouwen opgezegd en hiermee staat het college op losse schroeven.