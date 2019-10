Bij de brand die dinsdagavond in een vrijstaande loods in Lisse woedde, is asbest vrijgekomen. De gemeente heeft een NL-Alert verstuurd vanwege asbestdeeltjes die in een gebied in Lisse en Sassenheim zijn neergekomen.

De gemeente beklemtoont dat het risico dat er asbestdeeltjes in woonhuizen terechtkomen zijn klein is. Desondanks krijgen bewoners het dringende advies de asbest niet op te rapen en er niet doorheen te lopen.

Een gespecialiseerd bedrijf gaat de asbest in Lisse en Sassenheim opruimen. Dat kan enkele dagen duren.

In de wijken waar de asbest is neergekomen, staan tankautospuiten van de brandweer op de plekken waar inwoners het gebied verlaten. Deze kunnen auto's die de wijk verlaten schoonspuiten om te voorkomen dat de asbest via de auto's verder wordt verspreid.

Brandlucht tot ver in Zuid-Holland te ruiken

De brand brak dinsdagavond rond 21.00 uur uit. Rond 5.00 uur had de brandweer het vuur onder controle. Het nablussen duurt naar verwachting nog de hele ochtend.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen. De loods herbergde een partij droogbloemen, alsmede een recyclebedrijf voor printers en kopieermachines. De brandlucht werd tot ver in Zuid-Holland geroken, aldus de brandweer.