In een vrijstaande loods op een bedrijventerrein in Lisse is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een "zeer grote brand" en raadt omwonenden aan om deuren en ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De loods heeft deels een dak van asbest, aldus de brandweer

De brandlucht wordt tot ver in Zuid Holland geroken, aldus de brandweer. "Alhoewel dit een zeer penetrante lucht betreft is de lucht op zich niet gevaarlijk, maar wel hinderlijk."

Een woordvoerder van Veiligheidsregio Hollands-Midden heeft niets gehoord over eventuele mensen die bij het uitbreken van de brand in het pand aan de Akervoordelaan aanwezig zouden zijn. Hij gaat er dan ook van uit dat er geen slachtoffers zijn gevallen. "Anders had ik het wel geweten."

"We zijn met voldoende eenheden ter plaatse om te blussen", aldus de zegsman dinsdagavond. Het pand bevat een dak van asbest, en de brandweer heeft meetploegen ingezet. Het betreft een vrijstaand gebouw, maar uit voorzorg worden enkele naastgelegen panden natgehouden.

'Grote vlammen eraf'

De brand werd even na 21.00 uur gemeld. Tegen 22.00 uur kon de woordvoerder al melden dat de "grote vlammen er inmiddels af zijn".

Vanwege dikke, zwarte rookwolken die zich over de weilanden richting Sassenheim en het daarachter gelegen Voorhout verplaatsen, wordt inwoners van de regio aangeraden hun ramen en deuren dicht te houden.

Over de oorzaak van de brand tasten de hulpdiensten nog in het duister. "Dat zal ook lastig worden om te achterhalen. Het hele dak is al ingestort, dat ligt boven op alles wat eventueel in de loods stond."