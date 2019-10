In een vrijstaande loods op een bedrijventerrein in Lisse is dinsdagavond brand uitgebroken. De brandweer spreekt van een "zeer grote brand" en raadt omwonenden aan om deuren en ramen gesloten te houden en de ventilatie uit te schakelen. De loods heeft deels een dak van asbest, aldus de brandweer.

Momenteel is de brandweer bezig in kaart te brengen waar asbestdeeltjes terecht zijn gekomen. Ze onderzoekt een gebied van een kilometer ten zuidwesten van het vrijstaande pand aan de Akervoorderlaan in Lisse, in de richting van de wind.

Sinds 5.00 uur is de brandweer met kranen bezig het vuur te bedwingen, daarvoor was het door de hevige vuurzee niet mogelijk om dichtbij te komen. Het pand wordt momenteel met shovels ontmanteld om alles af te kunnen blussen. De brandweer verwacht tot in de ochtend bezig te zijn met nablussen.

Volgens een woordvoerder van de brandweer zijn er geen slachtoffers gevallen. De loods herbergde een partij droogbloemen, alsmede een recyclebedrijf voor printers en kopieermachines. De brandlucht wordt tot ver in Zuid-Holland geroken, aldus de brandweer. "Alhoewel dit een zeer penetrante lucht betreft, is de lucht op zich niet gevaarlijk, maar wel hinderlijk."

De brand werd dinsdagavond even na 21.00 uur gemeld. Over de oorzaak van de brand tasten de hulpdiensten nog in het duister. "Dat zal ook lastig worden om te achterhalen. Het hele dak is al ingestort, dat ligt boven op alles wat eventueel in de loods stond."