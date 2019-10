Leerlingen van het VMBO Maastricht wiens eindexamens in de zomer van 2018 ongeldig werden verklaard, krijgen ieder 1.000 euro schadevergoeding. Dat staat dinsdag in een een brief van de advocaten aan 121 leerlingen en hun ouders, meldt 1Limburg.

In totaal gaat het om een schadevergoeding van 121.000 euro, verdeeld over 121 leerlingen die een advocaat inschakelden. Alleen zij hebben recht op de schadevergoeding. In totaal zijn er 354 gedupeerde leerlingen.

Advocatenkantoor Van Dijk in Maastricht, dat 113 leerlingen vertegenwoordigt, zegt dat de vergoeding betaald wordt door de verzekeraar van de school. De vergoeding wordt dus niet betaald uit onderwijsgeld.

Volgens advocaat Wouter Geertsen hebben de ongeldige eindexamens voor financiële schade gezorgd bij de leerlingen. "Dat was van alles, van bijbaantjes tot vakanties en eindexamenfeestjes die geannuleerd moesten worden. Dat zijn de dingen die je dan meeneemt in zo'n schaderegeling," vertelde Geertsen aan 1Limburg.

De advocaat verwacht dat de leerlingen voor het eind van dit jaar zullen worden uitbetaald door de verzekeraar van de stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO), waar het VMBO Maastricht ook onder valt.

Ongeldige examens

In juni 2018 werden de eindexamens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig verklaard. Uit onderzoek bleek onder meer dat de schoolleiding en docenten zich niet aan de regels voor school- en eindexamens hadden gehouden. Leerlingen moesten herexamens maken om alsnog hun diploma te kunnen halen.

Naar aanleiding van de ongeldige examens stapte André Postema op als voorzitter van het college van bestuur van de LVO. Postema beëindigde tevens zijn werkzaamheden als fractieleider van de PvdA in de Eerste Kamer als gevolg van de problemen op de school.

Ook voorzitter Jan Schrijen van de Raad van Toezicht van het VMBO stapte op.