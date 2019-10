Vanwege de protesterende boeren in Den Haag en het slechte weer in een deel van het land was er dinsdag een drukke avondspits met op het hoogtepunt 750 kilometer aan files. Rond 18.00 uur stond er nog 430 kilometer file, verspreid over het hele land.

Het is nog steeds behoorlijk druk in de buurt rondom Den Haag, maar de boeren schuiven langzaam op naar het oosten van het land. Op de A12 tussen Utrecht en Arnhem rijden om 18.00 uur langzaam rijdende trekkers op de rechterbaan, aldus de verkeersinformatiedienst.

De eerste boeren zijn om 15.00 uur aan hun terugreis vanuit Den Haag begonnen. Dat leverde vertragingen op, maar heeft tot nu toe nog geen problemen veroorzaakt. De ANWB denkt dat automobilisten rekening hebben gehouden met de verwachtte drukke avondspits.

Verder staan er ook files vanwege de heftige regenval in het zuiden en het midden van het land.

Ook zijn er enkele grote ongelukken gebeurd, zoals bij de A67 van Eindhoven naar België waarbij een bestelbusje fataal op een vrachtwagen is gebotst. Daarbij is een dode gevallen. De weg is inmiddels weer vrijgegeven.

Dinsdagmorgen was door het boerenprotest al de drukste ochtendspits ooit. Er stond 1.136 kilometer file. De ANWB raadde aan om in de ochtend niet naar Den Haag te komen, omdat "je er niet in (of uit) komt".