In het corruptieonderzoek naar ambtenaren en wethouders van Den Haag is een vuurwapen met munitie in beslag genomen. Het wapen is aangetroffen bij een van de ondernemers die verdacht wordt. Ook zijn gegevensdragers voor onderzoek meegenomen, zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

De verdachte ondernemer is opgepakt en na verhoor weer op vrije voeten gesteld.

Onder de verdachten zijn wethouder van Economie Richard de Mos, die tevens eerste locoburgemeester is, en de wethouder van Financiën Rachid Guernaoui. Beiden zijn lid van de partij Groep De Mos. Ze zijn dinsdag ook verhoord, maar niet aangehouden.

De verdenkingen jegens de wethouders zijn onder meer het "tegen betaling regelen van vergunningen". Tientallen politieagenten waren dinsdag bezig met invallen in werkkamers van de wethouders en de ambtenaren in het stadhuis en in woningen.

College vraagt wethouders zich terug te trekken

Burgemeester Pauline Krikke heeft geschokt gereageerd op de verdenkingen. Het Haagse college van burgemeester en wethouders heeft de wethouders gevraagd zich terug te trekken.

Een van de ondernemers die verdacht wordt, staat op de kandidatenlijst van de Groep De Mos, de grootste lokale politieke partij in Den Haag. Deze persoon zou de partij financieel gesteund hebben "in ruil voor gunsten".

Onder deze gunsten valt volgens justitie het verkrijgen van vertrouwelijke informatie uit het stadsbestuur.