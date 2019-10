De politie heeft donderdag 12 september in een grootschalig drugsonderzoek een recordbedrag van bijna 13 miljoen euro aangetroffen in woningen in Amsterdam. Zeven verdachten zijn opgepakt, zo wordt dinsdag gemeld.

De politie startte het onderzoek een tijd geleden na informatie over drugshandel van een groep Colombianen naar Nederland.

Een 52-jarige Colombiaanse vrouw, die in beeld kwam als leidinggevende, is een van de gearresteerde personen. Zij verbleef in Amsterdam ten tijde van haar aanhouding.

Ook zijn personen uit Albanië, Nieuw-Zeeland en Marokko opgepakt. In woningen die in het onderzoek naar voren kwamen werd het grote geldbedrag gevonden.

Olivier Dutilh, chef van de regionale recherche in Amsterdam, zegt dat het om een van de grootste vangsten van cashgeld ooit in Nederland gaat.

"Ik ben trots op de vele collega's die meewerkten aan dit onderzoek. We hebben nu zeven verdachten aangehouden, maar ik sluit niet uit dat er nog meer zullen volgen."