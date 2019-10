"De maat is vol", klonk het dinsdag op het Malieveld in Den Haag. Duizenden boeren waren bijeengekomen om hun ongenoegen te uiten. Ze zijn het zat dat politici, media en activisten een negatief beeld blijven schetsen over hun sector. Een overzicht van een dag vol protest, files en toespraken.

De afgelopen weken kwam de agrarische sector opnieuw onder de loep te liggen in het slepende stikstofdossier. Zo stelde D66 voor om de veestapel te halveren om de uitstoot van stikstof te verminderen en kwam het Adviescollege Stikstofproblematiek met het advies om agrarische bedrijven met "relatief hoge emissies of verouderde stalsystemen" te verwijderen uit de omgeving van kwetsbare natuurgebieden.

De berichten leidden tot onvrede onder boeren en in de beroepsgroep werd dan ook flink gehoor gegeven aan de protestactie Agractie. "Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven", schreef de organisatie bij de oproep om op 1 oktober te komen demonstreren op het Malieveld.

Al vroeg in de nacht van maandag op dinsdag trokken de eerste boeren richting Den Haag. Tractoren vanuit onder meer Drenthe, Groningen en Friesland trokken in het donker naar het protest. Dit leidde al snel tot files, vooral in regio Utrecht. Het werd uiteindelijk zelfs de drukste ochtendspits ooit. Volgens de ANWB stond er om 8.35 uur maar liefst 1.136 kilometer file.

Over de snelwegen en provinciale wegen trokken de duizenden boeren langzaam verder richting Den Haag, waar het Malieveld in de loop van de ochtend volliep met tractoren.

Tractoren in de Haagse binnenstad. (Foto: Pro Shots)

De gemeente Den Haag had toestemming gegeven voor een totaal van 75 landbouwvoertuigen op het veld, 75 minder dan de initiatiefnemers voor ogen hadden. De gemeente adviseerde boeren om te parkeren bij het Cars Jeans Stadion om vervolgens speciaal geregelde shuttlebussen naar het Malieveld te nemen. De oproep vond weinig gehoor. Het parkeerterrein bij het stadion bleef leeg en tussen de vierhonderd en vijfhonderd tractoren werden uiteindelijk op het Malieveld gestald.

Drie boeren werden aangehouden. Een omdat hij met zijn tractor door een afzetting reed en een tweede boer omdat hij zich met de aanhouding bemoeide. Een derde boer vertoonde gevaarlijk rijgedrag.

Onvrede op het Malieveld

Eenmaal op het Malieveld konden de boeren hun verhaal doen en uitleggen waarom ze naar het Malieveld waren gekomen. "Wij hopen vandaag op de rem te trappen", zei akkerbouwer Jasper Roubos tegen NU.nl. "Het is heel eenvoudig om de boeren de schuld te geven. Grote bedrijven als Shell en Schiphol durven ze niet te pakken, maar ze pakken de boer."

Koehouder Roel van Leeuwen vertelde dat de boeren klaar zijn met de overheid die volgens hem op emotie handelt in plaats van op feiten. "In andere landen worden we geprezen vanwege onze efficiëntie. Dan is het jammer dat je in je eigen land wordt zwartgemaakt door een heel klein besloten groepje - en de overheid luistert er ook nog naar."

Klokslag 13.00 uur begon het officiële demonstratieprogramma met onder meer toespraken van landbouwminister Carola Schouten en Jesse Klaver. De GroenLinks-leider werd met luid boegeroep ontvangen en van zijn praatje was weinig te verstaan. De boeren reageerden gemengd tijdens de toespraak van Schouten, maar zij kreeg de handen massaal op elkaar na de volgende uitspraak: "Zolang ik minister ben zal er geen halvering komen van de veestapel".

Schouten verwees daarmee naar een plan van D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die pleitte eerder deze maand voor een halvering van de veestapel. Dat voorstel was voor veel boeren de druppel. De Groot werd dan ook uitgejoeld tijdens zijn toespraak op het Malieveld.

Volgens de organisatie stonden er dinsdag zo'n 20.000 boeren op met Malieveld. Rond 15.00 uur was de protestactie afgelopen en vertrokken de politici onder politiebegeleiding weer richting het Binnenhof. Omdat al die boeren vanuit Den Haag weer terug naar huis gaan, houdt de ANWB rekening met een vroege en forse avondspits.

De gemeente Den Haag probeert het verkeer in overleg met de politie in goede banen te leiden. De wegen naar de Haagse binnenstad zijn versperd door de politie. Op die manier moet worden voorkomen dat boeren met de trekker richting het Binnenhof gaan om verder te demonstreren.

Boeren luisteren naar sprekers op het Malieveld. (Foto: Pro Shots)