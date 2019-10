De ANWB verwacht een drukke en vroege avondspits als gevolg van het boerenprotest in Den Haag. Ook slecht weer en de gebruikelijke drukte op dinsdag dragen bij aan een forse spits. De boeren reden op dinsdagochtend met honderden trekkers naar het Malieveld vanuit verschillende hoeken van het land. Hun terugreis zal veel verkeersdrukte opleveren. Dat meldt een woordvoerder van de ANWB aan NU.nl.

"Ze zijn daar nu gekomen, maar ze moeten natuurlijk nog terug", aldus een woordvoerder van de ANWB. Het programma zou rond 15.00 uur afgelopen moeten zijn, waarna alle betogers weer de weg op zouden gaan. Die terugkeer kan zorgen voor een vroege avondspits. Het is nog niet bekend hoe de terugtocht van trekkers zal verlopen.

De woordvoerder meldt dat als de trekkers gespreid teruggaan, dat minder drukte zal opleveren dan wanneer ze in colonnes terugrijden. "Maar daar hebben we natuurlijk geen invloed op." Daar komt bij dat er slecht weer is voorspeld voor tijdens de avondspits en daarnaast zijn dinsdagen volgens de ANWB meestal druk.

De politie laat desgevraagd weten dat er nog geen plannen bekend zijn voor het begeleiden van de trekkers uit Den Haag. Later op de dag zal de politie met de gemeente in overleg gaan, waaruit mogelijke plannen voor verkeersgeleiding moeten komen.

Dinsdagochtend zwaarste ochtendspits ooit door boerenprotest

Boeren vertrokken in de nacht van maandag op dinsdag al vanuit onder meer Texel, Groningen, Friesland en Drenthe per trekker in colonnes naar Den Haag. Dat resulteerde in ruim 1.100 kilometer file, de zwaarste ochtendspits ooit in Nederland.

De A12 tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld werd rond 9.00 uur afgesloten. Dinsdagmiddag staat het verkeer op de Utrechtsebaan naar Den Haag nog helemaal vast.

Het programma op het Malieveld is sinds 13.00 uur bezig. In eerste instantie liet de gemeente Den Haag 75 trekkers toe op het Malieveld en wees andere betogers naar het Cars Jeans Stadion om vanaf daar de shuttlebus te nemen.

Van tevoren werden echter 2.200 voertuigen aangemeld, waarna de gemeente besloot meer voertuigen toe te staan op het Malieveld.

De boeren vinden dat politici, media en activisten alsmaar een negatief beeld over hun sector schetsen. "Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis", aldus Agractie, de organisator van de protestactie.