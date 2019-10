Een 58-jarige man uit Oude Pekela die wordt verdacht van het versturen van dreigbrieven naar ondernemers die betrokken waren bij het bouwen van windmolenparken, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) "heimelijke gesprekken gevoerd" waarin hij toekomstige acties aan het plannen was.

De man wordt ook verdacht van het meerdere malen dumpen van asbest als dreigement. De bedoeling was volgens het OM om de ondernemers te dwingen zich terug te trekken.

"De volksgezondheid is in gevaar gebracht, hardwerkende mensen uit de eigen regio zijn zwaar gedupeerd, angst is gezaaid, de lokale gemeenschap is ontwricht en de rechtsorde is ernstig geschokt", zo zegt justitie.

Er is volgens het OM bewijs dat de man regelmatig ontmoetingen had met een medeverdachte. Uit opnames van die gesprekken is gebleken dat er is gesproken over "acties die nog moeten plaatsvinden". "Er worden namen genoemd van ondernemingen en personen die later ook daadwerkelijk een brief krijgen."

Van de verdachte is DNA gevonden op een van de dreigbrieven. Ook is zijn DNA gevonden op een van de tiewraps die is aangetroffen van bij een van de asbestdumpingen.

Het voorarrest van de verdachte is dan ook verlengd. Twee andere verdachten zijn al sinds enige tijd op vrije voeten. De verwachting is dat de zaak tegen hen in maart of april van volgend jaar inhoudelijk behandeld zal worden.