Het was de week van de boze boeren. Duizenden agrariërs verzamelden zich dinsdag op het Malieveld in Den Haag om gezamenlijk duidelijk te maken dat de maat vol is. Waar komt de woede precies vandaan? NU.nl sprak drie boeren die met de trekker naar Den Haag togen.

Jasper Roubos is akkerbouwer in Abbenes, gemeente Haarlemmermeer. Hij kwam met zijn trekker naar het Malieveld en had een slogan op zijn voertuig geschreven: 'Iedereen vliegen, consumeren en genieten, de boeren zijn de zwartepieten.'

"Onze sector is heel goed bezig. In een aantal decennia zijn we ontzettend verbeterd op het gebied van duurzaamheid. In de akkerbouw zijn we veel efficiënter, we verbruiken veel minder bestrijdingsmiddelen. Als we hier niet telen, dan wordt het in een ander land slechter en minder efficiënt gedaan. In Nederland krijgen wij als boeren allerlei restricties opgelegd."

"Ik heb niet getwijfeld om naar Den Haag te komen. Ik heb geprobeerd om me op andere manieren te laten horen. Zo heb ik avonden met politici bezocht en veel mensen rondgeleid op mijn boerderij. Maar het heeft geen zin, men luistert niet meer. We zijn nog maar met 50.000 echte boeren. Je moet het zo zien: veel mensen kennen helemaal geen boer meer en dat zie je terug in de politiek. Zij snappen het ook niet meer. Ik leid politici en ambtenaren rond op mijn boerderij en dan weten ze niet wat ze zien. Dan zien ze wat wij al doen en hoe goed we het doen."

"Wij hopen met deze actie op de rem te trappen. Het is heel eenvoudig om de boeren de schuld te geven. We zitten verspreid door het land en zijn niet snel verenigd. We hebben allemaal mkb-bedrijven. Grote bedrijven als Shell en Schiphol durven ze niet te pakken, maar ze pakken de boer. Terwijl de boer de enige is die CO2 kan vastleggen. De boer is de enige die ervoor kan zorgen dat het eten gezond op tafel komt."

Roel van Leeuwen (35) heeft een zuivelbedrijf in Hoogmade, in de buurt van Leiden. Op zijn bedrijf verwerkt hij alles zelf en staan zestig melkkoeien.

"We zijn klaar met de overheid die vanuit emotie handelt in plaats van op basis van feiten. De hele industrie groeit, terwijl wij in aantal afnemen. Hoe is het mogelijk dat wij in een verdomhoekje worden geduwd? In andere landen worden we geprezen vanwege onze efficiëntie. Dan is het jammer dat je in je eigen land wordt zwartgemaakt door een heel klein besloten groepje - en de overheid luistert er ook nog naar. Terwijl de rest van Nederland zegt dat het prima is zoals het nu gaat."

"Ik heb geen moment getwijfeld om naar het Malieveld gaan. In de boerensector is de afgelopen tijd veel verdeeldheid geweest. Over bijvoorbeeld biologisch: is dat nou goed of niet? Daardoor waren we niet echt verenigd. Nu maken we gezamenlijk een statement. We doen allemaal hetzelfde en dat is voedsel produceren. Dat doen we voor ons eigen land, maar ook voor het buitenland. Dat doen we omdat ons kwaliteitsniveau een van de hoogste van de wereld is."

"Wij hebben nu al wat bereikt, want we hebben laten zien dat we met z'n allen zijn en achter deze actie staan. Niet alleen bij veehouders zit het tot hier, maar ook bij akkerbouwers, loonwerkers en de verwerkingsbedrijven. Alles wat verbonden is met de agrarische sector heeft hiermee te maken. We merken dat we niet alleen zijn en dat voelt goed."

Sander Koop (40) was naar het Malieveld gekomen om te laten zien dat "genoeg genoeg is". Hij heeft in Lage Vuursche, provincie Utrecht, 48 zoogkoeien.

"Wij hebben een klein vee- en vleesbedrijf en merken dat we aan alle kanten krimpen, terwijl we als derde generatie een bedrijf bloeiend proberen te houden. Dat doen we met alle zorg voor de dieren en de natuur. We worden nu afgeschilderd als de oorzaak van alles wat er om ons heen gebeurt. Alle mensen zijn daar een onderdeel van, wij zijn er klaar mee dat met de beschuldigende vinger naar ons gewezen wordt. Het wordt tijd dat er eens naar de industrieën en de rederijen gekeken wordt, de echt grote vervuilers."

"Door de fosfaatwetten mag ik nu minder koeien houden dan voorheen. Daar hebben we al een paar rechtszaken over gehad, waarin het uiteindelijk is teruggedraaid. Er is dus veel onduidelijk en dat maakt het niet leuk om in deze tijd boer te zijn. We doen het al decennia. Dat betekent dat we hart voor de zaak hebben. Ik heb nooit overwogen om te stoppen, want het vak is te mooi. Mijn dochter is ook mee, want zij wil later ook met de dieren aan de slag."

"We hebben laten zien dat we echt wel wat betekenen voor Nederland en de wereld. We hopen dat de overheid haar ogen opent en echt gaat kijken naar waar de problemen zich bevinden. De oplossing ligt niet altijd bij de boeren, dat houdt een keer op."

Foto's: Pro Shots/Koen Laureij