Duizenden boeren protesteren dinsdag op het Malieveld. Ze zijn het zat dat politici, media en activisten een negatief beeld over hun sector schetsen. Honderden boeren vertrokken al in de vroege ochtend per trekker naar Den Haag, wat zorgde voor de drukste ochtendspits ooit. Volgens de ANWB stond er om 8.35 uur 1.136 kilometer file. Rond 13.00 uur is daar nog 10 kilometer van over.

De eerste boeren vertrokken al in de nacht vanuit onder meer Texel, Groningen, Friesland en Drenthe per trekker in colonnes naar Den Haag. De eerste files ontstonden daardoor al vroeg in de ochtend.

Vooral rond Utrecht stond het verkeer vroeg vast, waar de eerste boeren rond 6.00 uur op de verschillende snelwegen reden. De A12 tussen knooppunt Prins Clausplein en het Malieveld werd rond 9.00 uur afgesloten. Ook in de binnenstad was het druk.

De ANWB raadde aan om niet naar Den Haag te komen, omdat "je er niet in (of uit) komt".

Gemeente: 75 trekkers toegestaan op Malieveld

De organisatie van de protestactie Agractie wilde met 150 landbouwbrouwvoertuigen aanwezig zijn op het Malieveld. De gemeente Den Haag gaf echter maandag toestemming voor maar 75 trekkers. De andere boeren kunnen parkeren bij het Cars Jeans Stadion en de shuttlebus nemen naar het Malieveld.

Agractie verwacht zo'n tienduizend boeren in Den Haag. Van tevoren zijn er 2.200 voertuigen aangemeld. Na overleg besloot de gemeente om meer voertuigen op het Malieveld toe te laten.

De boeren vinden dat politici, media en activisten alsmaar een negatief beeld over hun sector schetsen. "Wij zijn geen dierenmishandelaars en milieuvervuilers; we hebben hart voor ons bedrijf. De onbetrouwbaarheid van de overheid en instanties is voor ons aanleiding om een tegengeluid te geven. De problemen van Nederland horen niet op ons bordje thuis", aldus de organisatie.