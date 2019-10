Een van de woordvoerders van de boeren, Bart Kemp, spreekt nu minister Schouten toe.



"We staan hier met duizenden boze boeren en een groot deel van de Nederlandse bevolking steunt ons. Want wat heeft u er een puinhoop van gemaakt. U heeft met uw beleid het grootste boerenprotest in de geschiedenis veroorzaakt. Nog nooit was de regelgeving zo ingewikkeld als nu. We zijn er klaar mee. Vindt u het normaal dat we als milieuvervuiler en dierenmishandelaar worden weggezet, terwijl we voor uw voedsel zorgen?", aldus Kemp.



"Wij willen verandering en verbinding tussen burger en boer. Evenwicht in het debat. We eisen een complete en blijvende herverering van de agrarische sector", gaat hij verder.