Een reactie van de gemeente:



Gemeente Den Haag spreekt van een "onveilige situatie" omdat enkele boeren door afzettingen zijn gereden. Burgemeester Pauline Krikke heeft de driehoek (politie, justitie, burgemeester) bijeengeroepen om te overleggen over de situatie. "Voor de veiligheid van iedereen is het noodzakelijk dat de afzettingen gerespecteerd worden en aanwijzingen worden opgevolgd."

De gemeente zegt de vorderingen nauwgezet in de gaten te houden. "Het is in ieders belang deze demonstratie de rest van de dag rustig en veilig te laten verlopen."